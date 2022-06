Delémont, ville pionnière en matière de mobilité en Suisse romande

Delémont se dote d’une ligne de bus électrique pour accueillir toute la journée des passagers entre la vieille-ville et la gare. La capitale jurassienne a inauguré ce mardi le premier car postal électrique à l’horaire en Suisse romande. Dès mercredi, les utilisateurs de la Ligne 3 pourront découvrir ce nouveau véhicule de couleur verte et blanche.





Pas une ligne choisie au hasard

Le trajet entre la gare et la vieille ville de Delémont se prête particulièrement bien à ce type de transport. En effet, son côté silencieux permet d’éviter les troubles pour les riverains. De plus, ce véhicule permet d’éliminer les à-coups au départ et à l’accélération, ce qui est appréciable sur un trajet tel que celui-là, avec de nombreuses possibilités d’arrêts. Inaugurée dernièrement, cette navette delémontaine a trouvé sa clientèle. D’après les autorités communales, environ 200 personnes l’empruntent chaque jour. Autre avantage de cette ligne, elle permet à une navette d’être autonome toute une journée en n’étant rechargée que durant la nuit. CarPostal souligne, en effet, que le véhicule peut effectuer entre 150 et 200 kilomètres avant de retourner à la borne. A noter que le véhicule est équipé de panneaux solaires sur le toit. Ceux-ci permettent de recharger les batteries auxiliaires pour le fonctionnement des portes, de la climatisation et du chauffage.





Des perspectives

D’ailleurs, les transports publics de Delémont connaissent une fréquentation en hausse. L’an dernier, 300'000 voyageurs ont utilisé un bus circulant dans la capitale jurassienne, ce qui témoigne « de la bonne desserte », selon le maire de la capitale jurassienne Damien Chappuis. Si la ville de Delémont fait office de pionnière en Suisse romande, les autorités n’entendent pas s’arrêter là. D’autres lignes pourraient à l’avenir être équipées d’un véhicule électrique, c’est le cas de la ligne qui fait le Cras-des-Fourches et La Communance, ainsi que celle qui relie la gare à l’hôpital, selon Emmanuel Koller, conseiller communal en charge de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics.

Du côté de CarPostal, on se réjouit de cette première qui doit donner le ton. L’entreprise vise une ambition claire : 100 bus à propulsions alternatives en service d’ici 2024 et la volonté de faire rouler les 2'400 cars postaux actuels sans carburant fossile d’ici à 2040. Selon Philippe Cina, responsable du marché en Suisse romande, les défis sont nombreux. Plusieurs études sont actuellement en cours pour réfléchir à la manière de recharger les véhicules sur de plus longs trajets. /mle