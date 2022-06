Un Tracteur pulling différent dans le Jura

Le tracteur pulling n’est plus le bienvenu, en tout cas à Lucerne. Le gouvernement lucernois ne veut plus de ce sport motorisé qui consiste avec l’aide d’un tracteur puissant à traîner un poids sur une piste de terre. Les opposants dénoncent les émissions de CO2 des véhicules, le bruit et le compactage du sol. L’exécutif a indiqué lundi que conformément au principe de précaution de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, ce type d’événement ne sera plus autorisé.





Dans le Jura, l’association du Tracteur pulling Develier est en suspens, car le Covid lui a joué de mauvais tours. Il était prévu de faire une pause en 2020. Ensuite la pandémie a réduit à néant les volontés de mettre sur pied une édition en 2021, et encore cette année en mai, puisque le comité aurait dû lancer les démarches il y a six mois. Pour autant, l’organisation d’une 11e cuvée en 2023 n’est pas encore confirmée. Le président du Tracteur pulling, Christian Allenbach, précise qu’il faut une centaine de bénévoles sur tout le week-end et qu’il faut resserrer les rangs.





Changement de lieu et de date

Après plusieurs éditions sous la pluie, le comité souhaite déplacer le Tracteur pulling à fin août-début septembre. Enfin, le Conseil communal de Develier a demandé à l’association dans un courrier de retirer le nom de la commune puisque la piste se trouvait en 2019 sur le territoire de Delémont. De plus, la manifestation n’est pas cohérente avec le label Cité de l’énergie obtenue par Develier en 2019, comme nous l’a confirmé le secrétaire communal. Le président de l’événement Christian Allenbach précise qu’il pourrait compenser le CO2 émis par les tracteurs au travers des surfaces agricoles des membres du comité pour en faire un « Green Pulling », sur le ton de la boutade. Mais surtout, le comité souhaite trouver un site disposant d’un hangar suffisamment grand pour éviter de monter une tente annexe pour accueillir les manifestants. /ncp