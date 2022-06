Après une année record, Jura Tourisme regarde vers l’avenir

Jura Tourisme ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Alors que l’association a enregistré un record de nuitées l’an dernier, l’avenir s’annonce particulièrement incertain. Les différentes perspectives ont été évoquées mercredi après-midi à l’occasion de l’assemblée générale de qui s’est déroulée à Lajoux. La prudence est de mise du côté des instances dirigeantes et des prestataires après le boom de 2021. Si le président du Jura Tourisme reconnait que la branche a pu profiter des restrictions liées à la pandémie, Frédéric Lovis craint un effet de balancier cette année. « On sent que les touristes ont à nouveau envie de lointains paysages. Cela se voit dans les réservations. Actuellement dans le premier semestre, on est beaucoup plus bas que l’année passée », indique le responsable. Le président ajoute qu’il est nécessaire de faire preuve d’inventivité.





Une vision pour les prochaines années

Pour appréhender l’avenir, un groupe de travail a établi des lignes directrices pour les années 2022-2026. Présenté à l’assemblée générale, le document contient plusieurs objectifs. Selon le directeur de Jura Tourisme, le but n’est pas forcément d’attirer un grand nombre de touristes supplémentaires. « L’idée est d’avoir un développement touristique durable, c’est-à-dire progressif, mais aussi qualitatif. Notre objectif premier est d’augmenter la dépense des touristes une fois sur place », explique Guillaume Lachat. Ce dernier donne l’exemple de la digitalisation du Jura-Pass qui permet aux touristes de voyager gratuitement dans les transports publics jurassiens. Une application remplacera le format actuel papier, ce qui permettra à Jura Tourisme de transmettre plus facilement certaines informations aux touristes sur les différentes prestations touristiques proposées quotidiennement.