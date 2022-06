Le prochain SIAMS fait déjà le plein

Le prochain SIAMS est déjà presque complet. Plus de 90% des stands ont déjà été préréservés ont fait savoir les organisateurs mercredi matin. L’occasion également de revenir sur l’édition 2022 du salon des microtechniques de Moutier. Avec près de 15'000 visiteurs, elle a dépassé toutes les attentes tant pour les organisateurs que pour les exposants. Deux points semblent toutefois avoir besoin d’être améliorés. Il s’agit tout d’abord des parkings dont la quantité et l’accès doivent être adaptés. L’autre point concerne la tente. En effet, des exposants ayant leur stand sous cette dernière ont relevé avoir eu un peu peur cette année avec la tempête qui s’est abattue sur Moutier la semaine du SIAMS. « Tout a tenu et nous n’avons pas rencontré de problème » précise Christophe Bichsel, responsable clientèle. Néanmoins les exposants posent la question d’une solution de « tente en dur ». Un participant allant même jusqu’à proposer la réalisation d’une « tente en béton de deux étages ». Les organisateurs n’excluent rien, mais ils ne garantissent pas non plus un changement drastique à ce niveau. La prochaine édition du SIAMS aura lieu du 16 au 19 avril 2024 à Moutier. /comm-ami