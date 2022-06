Les inondations et la grêle ont fait grimper la facture de l’ECA Jura

La nature s’est déchaînée l’an dernier et elle n’a pas épargné l’ECA Jura. L’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention a dévoilé jeudi son rapport de gestion 2021. Il a enregistré au total 1'345 sinistres pour une ardoise de 7,2 millions de francs. Le feu en a causé 145 qui ont coûté 1,7 millions de francs. C’est près de trois fois moins que la facture payée en 2020. Ce qui a pesé lourd l’année passée, ce sont les 1'200 sinistres provoqués par les éléments de la nature pour 5,5 millions de francs. Les inondations, celles de Alle ou dans la Vallée de Delémont par exemple, et la grêle sont principalement en cause.

L’ECA Jura a quand même moins souffert que les institutions d’autres cantons. « Sur l’ensemble du territoire helvétique desservi par les établissements cantonaux d’assurance, il y a des dégâts dus aux éléments de la nature pour plus d’un milliard de francs », précise François-Xavier Boillat. Le directeur de l’ECA Jura explique qu’un contrat lie les différentes institutions pour « éviter des situations catastrophiques pour certains ECA ». Il s’agit de la CIREN, la communauté intercantonale de risques éléments naturels. L’établissement jurassien devra donc débourser plus de deux millions de francs pour soutenir ceux qui ont été plus durement touchés l’année passée.