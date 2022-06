Les travaux entre Les Reussilles et Les Breuleux ont du retard

Le chantier sur la route cantonale entre Les Reussiles et Les Breuleux a pris du retard. Selon les prévisions de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne en novembre, les travaux auraient dû commencer en mai, mais début juin il n’y en a toujours aucune trace. Selon le chef de service pour le Jura bernois Cédric Berberat, le temps relatif à la procédure d’obtention du crédit d’investissement a été quelque peu sous-estimé et c’est pourquoi le planning n’a pas pu être respecté. Il informe également que la procédure d’adjudication des travaux est en cours et que si elle ne fait pas l’objet de recours, les travaux pourront débuter en juillet ou en août. /lyg