Une pétition pour desservir Soulce et Undervelier en soirée

Soulce et Undervelier coupé du monde par l'absence de transport public après 18h35, heure de départ du dernier bus depuis Bassecourt. C'est ce que dénonce plus d'une centaine d'habitants des deux villages vadais dans une pétition, muni de 116 signatures, remise jeudi après-midi à la chancellerie d'Etat. Elle demande notamment deux courses supplémentaires de bus le soir depuis Bassecourt à 19h35 et 22h35. « Dans une société où l’on devrait pouvoir vivre sans voiture à l’heure de la crise climatique, il faut des politiques qui encouragent la population à se passer de la voiture. Là, 18h35, c’est vraiment très tôt. C’est pour cela que l’on demande un bus une heure plus tard et un autre à 22h35. Car si on veut voir des amis, aller au restaurant, voir un film, c’est 22h35. Ou alors on reste cloitré au village », dépeint la militante et habitante d’Undervelier à l’origine de la pétition, Caroline Meijers.