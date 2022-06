Des défis attendent une économie jurassienne résiliente

Même si les carnets de commandes sont globalement pleins, Jacques Gerber estime tout de même que dans le contexte international actuel, les perspectives économiques ne vont pas être simples. Entre inflation, prix et accessibilité aux matières premières, « il faut des partenaires fiables avec des acteurs tels que l’Union européenne ou les pays avec lesquels la Suisse commerce ».





La qualité plutôt que la quantité

En 2021, 26 entreprises ont été soutenues dans leur création, développement ou implantation contre 33 en 2020, 26 en 2019 et 43 en 2018. La promotion économique du canton du Jura a, depuis quelques années, revu sa stratégie de soutien et « concentre désormais les moyens sur des projets plus conséquents », explique Lionel Socchi. Le délégué à la promotion économique souligne que « plus du tiers des emplois que généreront l'ensemble de ces projets à moyen terme sont prévus dans les sciences de la vie et dans les technologies numériques ».