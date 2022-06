Niklaus Manuel Güdel donne la couleur

Les cimaises du Musée jurassien des Arts (MJA) à Moutier s’offrent à un artiste du cru. Niklaus Manuel Güdel est un des représentants du renouveau de la peinture contemporaine. Domicilié à Delémont, l’artiste d’origine suisse et costaricienne propose dès le 12 juin et jusqu’au 13 novembre des œuvres récentes mais aussi quelques créations plus anciennes sous forme de rétrospective. Inédit, l’accrochage permet de découvrir deux aspects peu connus du travail de l’artiste : la dualité entre ses casquettes de peintre et historien de l’art, mais aussi sa manière de poser la peinture par couches successives. Niklaus Manuel Güdel se plaît à évoquer la mémoire par le biais de silhouettes blanches que l'on retrouvent sur la majeure partie de ses toiles :