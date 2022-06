Les Indociles de chair et d’os

Les Indociles prennent gentiment corps pour le petit écran. Un premier casting de la série adaptée de la bande-dessinée éponyme des Jurassiens Camille Rebetez et Pitch Comment s’est déroulé vendredi et samedi à Strate-J à Delémont. Plus de 100 jeunes filles et garçons de 10 à 20 ans principalement de la région se sont présentés dans l’espoir d’incarner des personnages de la BD. La série, réalisée par Delphine Lehericey, comptera cinq épisodes de 52 minutes. Le tournage aura lieu cet automne notamment dans les Franches-Montagnes. /lbe