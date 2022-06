Pêche interdite dans la Lisselle

La peste de l'écrevisse a été détectée dans la Lisselle. Les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure ont décidé d'interdire la pêche dans la rivière et ses affluents afin d'éviter une propagation de cette maladie fongique presque toujours mortelle pour les écrevisses indigènes.

Des écrevisses mortes ont été retrouvées à la fin du mois de mai à Erschwil dans le canton de Soleure, ont indiqué lundi les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne. Les analyses de laboratoire ont confirmé que les crustacés ont péri à cause de la peste de l'écrevisse.

L'agent pathogène de cette maladie est un champignon qui reste très longtemps sur les écrevisses mortes et forme des spores qui survivent jusqu'à cinq jours dans l'eau. La maladie est sans danger pour les humains, les animaux domestiques et les poissons.





Pêche interdite

Les spores du champignon sont transportées d'une zone contaminée vers des zones non contaminées par des personnes, des animaux et les équipements tels que les lignes de pêche et les bottes en caoutchouc. Les autorités ont donc décidé d'interdire la pêche et demandent de ne pas s'aventurer dans la rivière pour d'autres activités de loisirs.

Les propriétaires de chiens et les cavaliers sont appelés à ne pas laisser leurs animaux pénétrer dans la rivière afin d'éviter que la peste de l'écrevisse ne se propage dans d'autres cours d'eau. Les mesures annoncées sont valables pour une durée indéterminée. Elles seront levées lorsque la situation le permettra. /ATS-gtr