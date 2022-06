Philippe Membrez prêt à rempiler à la mairie de Courroux

Philippe Membrez se plaît toujours dans le fauteuil de maire de Courroux. L’élu PLR a annoncé lundi qu’il briguerait un dernier mandat à la tête de la commune mixte lors des élections communales de cet automne. Il a déjà passé quatorze ans au sein de l’exécutif, dont sept à la mairie. Après avoir mené une réflexion personnelle et collective avec ses collègues du Conseil communal, Philippe Membrez estime avoir encore la disponibilité, l’énergie et la motivation nécessaires.

Si le libéral-radical se dit prêt à rempiler, c’est aussi le cas de cinq conseiller communaux de Courroux sur six : Raphaël Ciocchi (PS), Jean-Luc Fleury (PDC), Thomas Stettler (UDC), Sandrine Fleury (PCSI) et Pierre Luchinger (PLR). Seul le Vert Roberto Segalla ne se représentera pas pour des questions de disponibilité. A noter qu’aucun membre du Conseil communal ne combattra Philippe Membrez à la mairie. Les différents partis politiques en ont été informés. « Nous travaillons dans un climat serein, avec un esprit de confiance et en toute transparence. La collégialité est exemplaire. Il n’y a pas de débat politique au Conseil, nous faisons de la gestion pour l’intérêt commun. Les membres de l’exécutif sont disposés à poursuivre leur mandat avec le même capitaine », se réjouit Philippe Membrez.

Si l’entente est cordiale au sein du Conseil communal de Courroux, il devrait tout de même y avoir de l’enjeu en octobre : « Les partis voudront certainement aller au combat pour l’exécutif. Il y a toujours eu des élections à cette échelle dans la commune », conclut Philippe Membrez. /rch