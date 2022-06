Entente et discorde à Boncourt pour les élections

Plusieurs membres de l’actuel Conseil communal de Boncourt souhaitent poursuivre leur engagement pour une nouvelle législature. Ils ont donc consulté la section locale de leur parti respectif et proposent la création d’une liste d’entente. Dans un communiqué publié mardi, ils soulignent que « le but est de réunir autour d’une même table des forces et compétences aussi variées que nécessaire pour la relève des défis à venir ». Le nombre de sièges a été réparti « en fonction de la force électorale des partis locaux » lors des dernières cantonales, soit : 2 sièges pour le PDC, 2 pour le PCSI et ouverture, 1 pour le PLR et 1 pour les Vert-e-s. Les candidats présentés sont ainsi Michel Maître (PDC, sortant), Myriam Goffinet (PDC), Nicolas Charmillot (PCSI et ouverture, sortant), Frédéric Gyger (PLR, sortant), Virginie Oliboni (Les Vert-e-s) et Renato Moscardini (PCSI et ouverture). L’actuel maire, Lionel Maitre, est également candidat à sa réélection. Trois des membres de l’exécutif boncourtois ne se représentent pas cet automne.

Les partis disent encore regretter de n’avoir pas réussi à atteindre la parité femmes-hommes pour la constitution de cette liste.





L’UDC ou Boncourt Autrement sera de la partie

L’actuelle conseillère communale Ludivine Manz, de Boncourt Autrement, ne souhaite pas briguer un nouveau mandat. Comme ce groupe n’est pas un parti officiel à Boncourt, l’Entente villageoise ne l’a pas approché, d’après le maire Lionel Maitre. Mais Jean Lusa, qui est à l’origine de Boncourt Autrement, compte bien déposer une liste avec un ou deux noms. L’actuel membre du comité de la section Ajoie de l’UDC ignore encore sous quelle appellation elle sera présentée. /comm+lad+ncp