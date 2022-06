L’agresseur à la hache jugé totalement irresponsable

L’homme qui avait agressé ses voisins avec une hache à Malleray a été reconnu en totale irresponsabilité au moment des faits mardi matin par le Tribunal régional à Moutier. En mars 2021, le prévenu avait attaqué les voisins de son immeuble avec une hache. Une mère de famille et son fils ont été blessés lors de cette agression. Le sexagénaire aurait été reconnu coupable de deux tentatives d’assassinat, mais comme il a été jugé irresponsable, il est libéré de ces préventions. L’homme avait regretté lors de l’audience ce qu’il s’était passé, déclarant ne plus savoir ce qu’il faisait. Le Tribunal régional a donc prononcé mardi une mesure thérapeutique institutionnelle, avec recommandation à l’autorité d’exécution qu’elle soit suivie en milieu fermé. Une mesure qu’il purge déjà de manière anticipée dans une institution vaudoise avant d’être transféré à Curabilis à Genève. Cet établissement fermé a pour mission de détenir des personnes majeures privées de liberté et de leur fournir des traitements et des soins psychiatriques, en plus d'une prise en charge pénitentiaire.

Le prévenu aurait été condamné à 53'000 francs pour tort moral et aux frais de procédure, ils seront remboursés par son assurance.







Délires paranoïaques

Pour prononcer l'irresponsabilité, le tribunal s'est fondé sur une expertise psychiatrique qui conclut que le prévenu souffre, entre autres, de délires persistants paranoïaques. Des troubles délirants de persécution ont aboli sa capacité de discernement. Le prévenu avait été condamné à une peine de prison pour des faits assez semblables en 2013.

« On espère que l'accusé pourra maîtriser son trouble », a déclaré le juge Josselin Richard, ajoutant que le but de cette mesure est que l'accusé puisse être détourné de nouveaux délits en lien avec ce trouble et qu'il puisse être resociabilisé.

/ATS-lbe