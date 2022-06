Les tireurs se réorganisent, les dameuses les remplaceraient aux Breuleux

Le Tir Sportif Franches-Montages (TSFM) a la gâchette qui le démange et pourrait voir des dameuses lui succéder au stand des Breuleux. Le rejet du recours du TSFM par le Tribunal fédéral en mai dernier a définitivement rendu impossible la pratique du tir sur la ligne breulotière. Mettant fin à la saga judiciaire amorcée il y a 17 ans. « Notre but est de continuer le tir », assure Damien Paratte. Le président des tireurs franc-montagnards explique que « des discussions sont en cours avec les utilisateurs habituels du stand situé à Soubey pour l’aménagement d’un calendrier en vue des prochaines saisons ». Il précise toutefois que les membres du TSFM ont déjà accès aux installations de Soubey pour s’y entraîner.

L’objectif est de retrouver une certaine stabilité. Les échanges judiciaires de ces dernières années couplés à la crise sanitaire ont refroidi les cartouches. « Nous voulons nous réorganiser et nous redynamiser. Nous devons retrouver certaines habitudes », insiste Damien Paratte. Certains membres du TSFM ont trouvé des alternatives pour pratiquer le tir sportif. « Plusieurs sont allés à Epiquerez le week-end dernier pour faire chauffer les canons des fusils lors d’un tir en campagne ».





Fini les pistolets, place aux dameuses ?

Sans tireurs à héberger, le stand des Breuleux cherche de nouveaux locataires. Son propriétaire, le Syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) est en pourparlers avec l’association Jura ski de fond. Selon Renaud Baume, un accord de principe a déjà été conclu. « Toutes les modalités n’ont pas encore été passées en revue mais un premier projet devrait être soumis à Jura ski de fond d’ici au mois de septembre », précise le maire des Breuleux et membre du comité du SCFM en charge du dossier. L’idée est de doter le stand d’un garage pour y entreposer une ou deux dameuses. « Le projet de construction d’un lotissement d’habitations près de l’Hôtel de la Balance va couper l’accès aux pistes, explique Renaud Baume. Pour répondre à cette problématique, on a proposé de déplacer la machine, actuellement garée dans le hangar de la commune, vers le lieux inoccupé ». Un accord finalisé entre le syndicat et l’association est espéré pour la fin de l’année. /nmy