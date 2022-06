Nouvelle rave party sur les hauteurs de Soulce

Pour la deuxième fois en l’espace d’un mois et demi, une rave party non autorisée s’est tenue dans la nuit de samedi à dimanche le week-end dernier sur les hauteurs de Soulce. La précédente, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, avait été interrompue par la police cantonale qui a de nouveau été appelée dernièrement. Cette fête sauvage, où les enceintes crachent de la musique électronique à grand renfort de décibels, n’a pas échappé aux habitants de Courfaivre. Ceux qui n’ont pas entendu les échos du tapage nocturne ont pu observer de nombreux taxis faire les navettes le dimanche matin, ou voir les « raveurs » redescendre à pied. « Cela n’a pour l’instant aucune conséquence grave. Tout s’était bien déroulé la dernière fois et l’endroit avait été remis en l’état, sans dégâts », commente le maire de Haute-Sorne Jean-Bernard Vallat. Une habitante souffle que la grande majorité des immatriculations relevées sont extérieures au Canton du Jura. Si le sujet n’a pas encore été formellement évoqué au sein du Conseil communal, le maire concède que « l’on ne peut pas tolérer ça tous les samedis ». « Il faut laisser une marge, mais un cadre quand même, on ne veut juste pas que ça dérape un jour », renchérit le conseiller communal Frédéric Juillerat. Le dossier pourrait néanmoins être évoqué prochainement par les autorités. /jpi