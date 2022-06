Un trésor sur mesure au Musée rural jurassien

Le temps, les quantités et les distances ont un point commun. On les mesure depuis des lustres. Le Musée rural jurassien aux Genevez présente depuis le début du mois de mai sa nouvelle exposition intitulée Un musée sur mesure. Elle est à voir tous les dimanches après-midi jusqu’au mois d’octobre 2023. L’établissement franc-montagnard a sorti de sa réserve plus de 130 objets utilisés pour quantifier toutes sortes de choses. Quelques-uns sont âgés de plus d’un siècle. Il propose aussi des activités plus ludiques et éducatives autour de la thématique. Nous avons fait le tour de l’exposition en compagnie de sa conceptrice, Josette Houriet.