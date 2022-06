Courtételle-Barcelone à vélo pour faire un pied de nez au cancer

Relier Courtételle à Barcelone à la force des mollets et aussi du mental, c’est l’objectif un peu fou du Jurassien Cédric Hofer. Guéri d’un cancer, il s’élancera à vélo ce vendredi sur plus de 1'000km qu’il souhaite boucler en trois jours et collecte des dons pour la Ligue jurassienne contre le cancer. Celui à qui on a diagnostiqué un cancer il y a trois ans était l’invité de La Matinale pour évoquer ce défi et alors que le sport a joué un grand rôle dans sa guérison. Retrouvez l’entretien ci-dessous. /mmi