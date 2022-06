La danse pour un vibrant hommage

L'implication de tous les membres de la Maison de la Danse a été exceptionnelle, relève la présidente. C'est que chacun veut apporter sa contribution à cet hommage majuscule, y compris celles et ceux qui n'ont pas forcément connu Juliane, les plus jeunes notamment. « On leur a montré des photos, on leur a parlé de l’histoire de l’école. Mais d’une manière très positive, très emblématique. »