Ouverture des bâtiments de La Poste à Delémont

Un projet d'envergure pour tout le monde



Pour la directrice de Poste Immobilier, Nadia von Veltheim, « il s’agit d’une réalisation d’envergure pour La Poste suisse, qui renforce encore sa présence dans l’Arc jurassien et qui contribue au rayonnement économique de la région, notamment par la création de nouveaux habitats ici à Delémont ». Le président du Gouvernement cantonal David Eray, souligne que « l’Etat jurassien et La Poste partagent une volonté commune d’investir et de s’engager pour améliorer la vie des citoyennes et des citoyens et de leur assurer un service moderne de proximité ».

Le maire de Delémont Damien Chappuis précise à son tour « que le quartier de la gare a terminé sa mue ». C’est une certaine fierté pour lui de voir un projet d’envergure comme celui-ci être achevé dans la capitale jurassienne.

/comm-fwo-lge