Reprise des travaux de Delémont marée basse

Les travaux de Delémont marée basse sur le tronçon « Centre aval » reprendront ces prochains jours. Le secteur situé entre la passerelle de l’Écluse et le pont de l’Avenue de la gare exige des travaux de finitions. La municipalité de Delémont a annoncé ce mercredi qu’une grue à tour de grande portée devra être installée sur un portique en travers du quai de la Sorne. Comme cette opération exige « des moyens logistiques et de sécurité exceptionnels », la circulation sera interdite en journée entre le giratoire de l’avenue de la Gare et le giratoire de la Mandchourie durant les trois jours de montage, du 20 au 22 juin. Une déviation du trafic sera mise en place par la rue de la Molière et le Pont-Neuf. Les piétons pourront toutefois accéder aux commerces. /comm-fwo