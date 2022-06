Sensibiliser à la maltraitance envers les personnes âgées

Ce 15 juin marque la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes âgées. L’occasion d’évoquer, dans La Matinale, la problématique dans la région et les moyens de prévention. Audrey Kohler, membre de la commission jurassienne d’éthique clinique et responsable animation à la résidence Claire-Fontaine à Bassecourt, a présenté les différents types de maltraitance qui peuvent toucher les aînés. Elle a également insisté sur l’importance de la prévention et de la formation du personnel soignant. /mmi