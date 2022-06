Syna veut une nouvelle réflexion concernant le CTT

Syna n’est que partiellement convaincu par le nouveau contrat-type de travail (CTT) dans l’économie domestique. Le Gouvernement jurassien l’a présenté mardi, mais le syndicat lui demande d’avoir une nouvelle réflexion. C’est une demande faite à travers un communiqué publié mercredi. Syna salue tout d’abord la décision de l’exécutif de maintenir un CTT dans ce domaine d’activité. Il se félicite également des adaptations sur le salaire minimum ainsi que sur le temps maximal de travail hebdomadaire. Cependant, le syndicat demande des modifications en ce qui concerne le travail de nuit. La norme minimale proposée par le Conseil fédéral est la suivante : un employé qui travaille la nuit jusqu’à trois fois par semaine devrait toucher 25% de plus sur son salaire horaire, un autre qui travaille une fois par mois jusqu’à 35% de plus et une personne qui fait un horaire nocturne deux à trois fois par mois jusqu’à 50% de plus. Syna accuse ainsi le Gouvernement « d’avoir péjoré de plus de la moitié la rémunération prévue ». Le syndicat demande ainsi de nouvelles modifications du CTT à l’exécutif jurassien. /comm-lge