La Valse du Temps souffle dix bougies

Elle accompagne depuis une décennie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Basée à Cornol, la Valse du Temps célèbre ses dix ans cette année. Depuis son ouverture en janvier 2012, ce centre de jour unique dans le canton du Jura a pu apporter son soutien à près de 200 familles. L’équipe s’est également élargie, passant de trois à sept collaborateurs avec des compétences spécifiques. La structure se veut une étape intermédiaire avec le placement en EMS. Elle entend favoriser le maintien des personnes malades à domicile.





Les proches aidants aussi visés

Chaque jour, la Valse du Temps accueille dix personnes qui peuvent participer à diverses activités telles que de la cuisine ou du jardinage. La structure a aussi pour objectif de soutenir les proches aidants. « Au fur et à mesure des années, nous avons pu remarquer qu’ils vivaient une situation délicate et qu’il fallait aussi pouvoir les soutenir. Nous avons développé des prestations ciblées sur les proches aidants, que ce soit des entretiens, une écoute, des conseils ou des formations pour élargir leur clé de compréhension et d’action au quotidien », explique la directrice de la structure, Caroline Bernasconi.