Un week-end de fête pour Jura Rando

Jura Rando s’apprête à vivre un week-end de fête et de passation de pouvoir. L’association qui s’occupe de l’entretien des chemins pédestres et VTT va célébrer son quarantième anniversaire. Une journée de randonnées ouvertes à tous est au programme samedi avant l’assemblée annuelle et une partie festive dimanche à La Caquerelle. Cette séance verra d’ailleurs l’actuelle présidente, Pauline Gigandet, remettre son mandat après dix ans. Yannis Cuenot devrait lui succéder.

Au moment de regarder dans le rétroviseur, Pauline Gigandet indique que l’association n’a cessé d’évoluer et de croître en 40 ans. Jura Rando a récemment accueilli son 1’000e membre, le nombre total d’adhérents a doublé par rapport aux débuts. La présidente démissionnaire se réjouit de l’amélioration du réseau pédestre et de l’augmentation du nombre de randonnées accompagnées. Actuellement, une quarantaine d’offres sont proposées. Pauline Gigandet précise que l’association se charge depuis 2017 du balisage et de l’entretien du réseau VTT, des tâches qui étaient auparavant réalisées par le canton du Jura.