L’Espace jeunes de Porrentruy leur tend le micro

L’occasion de rencontrer les jeunes

Constatant la baisse de fréquentation du lieu d’accueil, l’équipe d’Espace jeunes veut sortir de ses murs. Grâce à cette caravane, les animateurs partent à la rencontre des futurs élèves de l’école secondaire, les mêmes qui pourraient fréquenter le site bruntrutain à la rentrée scolaire. Ainsi les animateurs profitent de cette occasion pour créer un premier lien avec les jeunes et aborder avec eux une thématique qui les concerne. La caravane de l’Espace jeunes de Porrentruy se rendra à la rentrée à Cornol et Porrentruy. Le projet pourrait ensuite se poursuivre avec d’autres écoles et d’autres institutions.

L’émission de la classe de 8e du Cercle scolaire de Haute-Ajoie sera diffusée sur ce lien vendredi aux tranches horaires suivantes : 10h, 16h et 19h. /ncp