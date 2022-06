L’opération « Val Terbi propre » récolte 35 litres de déchets

Un parcours propre pour les futures courses. À deux semaines du Tour du Val Terbi et de la Valterbimania, le comité d’organisation s’est mobilisé et a effectué vendredi soir un ramassage des déchets sur le parcours des courses de Montsevelier. Le nettoyage du parcours, qui accueillera des coureurs et vététistes les 1 et 2 juillet, a permis de ramasser 35 litres de déchets, selon un communiqué transmis vendredi soir. Avec cette opération « Val Terbi propre », la Raiffeisen Valterbimania contribue ainsi à la beauté des paysages qui accueillent ces courses. /comm-ech