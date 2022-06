Mise en lumière de la médiation

Comment résoudre un conflit ? A l’occasion de la journée de la médiation, ce samedi, trois professionnelles accréditées ont souhaité faire connaître cette pratique. Elle intervient lorsque les parties ne peuvent plus dialoguer et pourtant doivent poursuivre leur relation. Par exemple, entre deux parents divorcés qui ont un enfant ou entre des voisins. Tous les domaines peuvent être concernés et faire appel à un médiateur avant le passage en justice, et même après. Comme l’explique Maëlle Courtet-Willemin, la médiation n’intervient pas forcément avant. L’avocat peut même envoyer son client en séance pour approcher les aspects émotionnels. « On peut aussi intervenir après quand le conflit a été judiciarisé et que pourtant il y a pourtant encore des problèmes de communication et de lien entre les parties », précise l’ancienne avocate.