Des astuces pour résister à la canicule pendant un tournoi de football

Pour rafraichir l’assistance, les organisateurs disposent d’un brumisateur qui a été installé sur un but. « Tout le monde en profite », assure Pedro Dos Santos. Le responsable du mouvement juniors au FC Courfaivre indique disposer encore d’un ventilateur prêté par les pompiers de Haute-Sorne. En plus de cela, des messages de prévention ont été diffusés pour rappeler de s’hydrater, de se rafraichir et de mettre de la crème solaire. Le FC Courfaivre a aussi pu compter sur la présence de deux samaritains pendant le week-end. Seul un léger malaise chez un jeune joueur a été répertorié pendant le tournoi. Pedro Santos explique également que quelques parents de joueurs ont décidé de ne pas laisser leur enfant participer au tournoi à cause de la canicule. Mais le club vadais n’a enregistré aucun retrait d’équipe.