Record de chaleur à Fahy

Le soleil a frappé fort ce week-end. Et le mercure a viré aux rouges dans de nombreuses régions. Des records mensuels ont même été enregistrés déjà samedi à la station météorologique de Fahy. MétéoSuisse indique qu’il a fait 34,1 degrés, dépassant légèrement le 32,9 degrés du mois de juin 2019. À Delémont aussi, on a égalé samedi le record avec 35 degrés. Dans la soirée, le vent du sud-ouest s’est levé et a maintenu des températures souvent au-dessus de 20 degrés. En Ajoie, 20,5 degrés ont été enregistrés. /comm-ncp