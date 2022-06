La 5G se développe trop lentement pour l’économie jurassienne

Les milieux économiques tirent la sonnette d’alarme concernant le développement de la 5G dans le Jura. Notre canton prend trop de retard, selon eux, en raison des nombreuses oppositions à la construction de nouvelles antennes ou à celles existantes. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ), la Fédération des entreprises romandes de l’Arc jurassien (FER-Arcju) et la section jura de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) ont tenu lundi une conférence de presse pour faire part de leurs inquiétudes. Ces associations ont adressé un courrier aux députés et aux exécutifs communaux. Elles demandent au monde politique d’adopter une position claire et de créer un climat moins émotionnel par le biais d’arguments objectifs.

Le directeur de la CCIJ, Pierre-Alain Berret, a estimé que la situation devenait inquiétante. Il l’a comparée à la surcharge observée sur les autoroutes, sachant que le volume de données transmises par le biais de la téléphonie mobile double tous les un an à un an et demi. « Si vous avez une infrastructure autoroutière sur laquelle le trafic est multiplié chaque année, à un moment donné, il y a des embouteillages permanents », indique Pierre-Alain Berret. Selon lui, des saturations passagères ont déjà été observées à la patinoire de Porrentruy lors de matches avec de nombreux spectateurs.