Nouveau départ pour le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne

Garanties de transparence

Une Commission de suivi et d’information, présidée par le professeur Pascal Mahon, sera notamment constituée. Deux représentants de la commune de Haute-Sorne en feront partie. Un comité de patronage sera également mis sur pied en deuxième partie d’année et sera composé de « personnalités indépendantes et neutres, sous l’égide de la Confédération », précise le canton. Ces organes devront « remédier à un manque d’information autour du projet et ainsi garantir une plus grande transparence ».





Sécurité

Le Gouvernement jurassien assure mettre au centre de ses préoccupations la sécurité dans l’accompagnement et la surveillance du projet de géothermie profonde. « A chaque étape du projet, ce dernier sera interrompu si les conditions sécuritaires ne devaient plus être garanties », indique-t-il. Un groupe d'experts indépendants au service de l'Etat sera constitué et apportera ses avis scientifiques aux décideurs à chaque étape du projet.

« Le forage d’exploration permettra de sonder précisément la nature du sous-sol jusqu’à une profondeur de 4 à 5 kilomètres (…). Les décisions concernant un éventuel deuxième forage, la stimulation du sous-sol pour développer le réservoir souterrain et enfin la construction de la centrale géothermique ne seront prises qu’après une analyse minutieuse des données récoltées à chaque étape du projet », ajoute Geo-Energie Suisse par voie de communiqué.



La convention peut être consultée dans son intégralité sur le site du canton.



Dossier sur la table depuis 2015

Pour rappel, le Gouvernement avait autorisé le projet de géothermie profonde en adoptant un plan spécial cantonal en 2015. L’opposition politique et de la population au projet a augmenté au fil des ans, notamment avec des séismes enregistrés dans le cadre de projets plus ou moins similaires. En avril 2020, le Gouvernement a ouvert une procédure pouvant mener à la révocation du plan spécial. En janvier 2022, l’exécutif s’est dit prêt à relancer le projet sous certaines conditions, notamment la signature d’une convention avec le promoteur Geo-Energie Suisse pour ajouter de nouvelles exigences en matière de sécurité. /comm-gtr