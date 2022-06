Une étape importante pour le traitement des eaux usées de Goumois

À Goumois suisse, certains habitants disposent d’un système individuel de traitement des eaux usées. Mais le reste finit actuellement dans le Doubs. C’est pour éviter cette pollution que les autorités prévoient de raccorder la partie suisse de la localité à la STEP située sur la rive française. La convention signée lundi à Saignelégier doit permettre d’avancer dans ce projet qui date d’une dizaine d’années.

Concrètement, d’importants travaux devront être réalisés pour collecter les eaux usées et les faire traverser la rivière en un seul point, en passant sous son lit. Mais le chantier concernera aussi l’approvisionnement en eau potable, les conduites électriques, l’éclairage public et les routes. Le budget total est estimé à un peu plus de quatre millions de francs.

Selon la conseillère communale de Saignelégier en charge des eaux Laure Chaignat, la prochaine étape sera d’informer les riverains, d’ici cet automne. Un plan spécial et d’autres procédures administratives, notamment les demandes d’autorisation en Suisse et en France, seront nécessaires avant de commencer les travaux. « On espère réaliser le projet dans les deux à trois ans. C’est quand même une priorité, ce dossier », indique encore Laure Chaignat. /lad