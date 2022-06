Une vidéo pour faire connaître les prestations des Espaces-Jeunes

Une vidéo pour promouvoir les actions des Espaces-Jeunes lancée ce lundi. Les trois institutions jurassiennes ont réalisé ce film d’information et de promotion dans le cadre du programme Jura Jeunes 4.0. L’enquête cantonale a montré que « les prestations de conseil et d’orientation des Espaces-Jeunes sont trop souvent méconnues de la société civile en général et des personnes qui côtoient la jeunesse ». Les Espaces-jeunes du Canton précisent dans leur communiqué qu'avec à cette vidéo ils ont la volonté « d’augmenter leur visibilité auprès des actrices et acteurs gravitant autour de la jeunesse et de faire connaître leurs compétences ». Cette vidéo est disponible sur les réseaux sociaux des Espaces-Jeunes ainsi que sur Oxyjeunes.ch. /comm-fwo