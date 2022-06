Faire une croix sur 3'300 tonnes de blé jurassien

Une mesure « dénuée de sens pratique »

Une autre mesure est mise en avant dans la lettre qui sera transmise aux autorités fédérales. Elle concerne les vaches laitières. Les bêtes, qui seront menées à l’abattoir après avoir eu trois veaux, se verront dotées d’une prime de 10 francs. Ce montant augmente au fur et à mesure des vêlages. Un montant dérisoire, selon François Monin, et une mesure dénuée de sens pratique. L’agriculteur ne se sépare pas d’une vache après les premiers vêlages. Le directeur d’AgriJura ne comprend pas le sens de ce texte et y voit plutôt un conflit d’objectifs. Un animal plus vieux sera en moins bonne santé et devra recourir davantage aux médicaments, alors que le but de la politique agricole est de favoriser le bien-être animal et de réduire les antibiotiques. François Monin regrette surtout que toutes ces mesures n’aient pas été discutées dans les deux chambres fédérales avant d’être déployées. Toutefois, plusieurs motions ont déjà été déposées par différents élus fédéraux. /ncp