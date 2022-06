Le Bruit des Mots est une série de Podcasts disponible sur Youtube et réalisé par des élèves de la Classe 106 du Lycée cantonal de Porrentruy dans le cadre de la semaine de la Francophonie.

Plusieurs thèmes ont été abordés, Le Jura et la Francophonie, le Camfranglais, les accents et les expressions, et l’importance du mot dans le rap. Rencontre avec ces lycéens lors du montage final de ces podcasts, et de Michael Liechti, enseignant à l’origine de ce travail :