Le parking de l’Etang met en service son nouveau système de contrôle

Il faudra payer au parking de l'Etang dès lundi. Le projet de réaménagement arrive à son terme avec la mise en service du nouveau système de contrôle d’accès. Le Conseil communal de Delémont a annoncé ce mardi que les barrières et le système de lecture de plaques entreront en fonction dès le début de la prochaine semaine. Les clients payeront du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 18h. La première heure sera gratuite. Les deux suivantes seront payantes au tarif communal. Dès la 4e heure, le tarif augmente de manière exponentielle. En revanche, les utilisateurs stationneront gratuitement les dimanches et jours fériés. La ville de Delémont précise que « ce nouveau concept de stationnement doit permettre de garantir un meilleur tournus au niveau des places et favoriser ainsi l’accès aux commerces et restaurants ».







Le communiqué indique encore que des modifications de places de parc auront également lieu. Quatre places de parc seront supprimées à la rue du 23-juin. Quatre autres actuellement payantes seront transformées en places limitées à 15 minutes au centre de la Vieille Ville. La rue de la Constituante disposera d’une place de parc pour personnes handicapées. /comm-fwo