La nouvelle loi sur le tourisme est sous toit

La loi sur le tourisme franchit le cap du Parlement. Le législatif a accepté ce mercredi, en deuxième lecture, par 48 voix, contre 4 et 6 abstentions une modification du texte qui concerne plusieurs dispositions. Le produit net de la taxe de séjour sera ainsi directement versé dans un fonds et plus à Jura Tourisme qui était contre les nouvelles dispositions. Le mode de perception de taxe a également été changé, notamment pour faire face au développement des plateformes de location en ligne. La responsabilité de l’encaissement relève ainsi de l’exploitant et non plus de la personne assujettie. /fco