Plusieurs manifestations pour l’indépendance du Jura

Les manifestations du 23 juin débutent ce mercredi. A Porrentruy, les commémorations se tiennent dès 18h30 à l’Hôtel des Halles. Lors de la fête, organisée par le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ), plusieurs orateurs s’exprimeront : Yvann Gigon, au nom du comité d’organisation, Eric Pineau, conseiller municipal de Porrentruy, Marina Zuber, députée au grand conseil bernois, Jacques Gerber, ministre de l’économie et Pierre-André Comte, secrétaire général du MAJ. La fête de l’indépendance se déroule également à Buix derrière l’école dès 19h30. Du côté de Montsevelier, la fête du village et la commémoration de l’indépendance ont lieu dès 17h. Un concert de la fanfare de Courroux et des allocutions se tiennent dès 19h. La section des Breuleux du Groupe Bélier organise également une commémoration. Elle débute à 18h dans l’Aula et la cour de l’école des Breuleux. Plusieurs invités prendront la parole lors de la partie officielle à 20h. /comm-fwo