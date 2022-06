Travaux aux alentours du Théâtre du Jura et du Ticle

Des perturbations de la circulation sont prévues à Delémont. Les autorités de la Ville ont annoncé ce mercredi que des travaux débuteront aux alentours du Théâtre du Jura et du Ticle. La pose des revêtements finaux et la mise en place de la signalisation définitive commenceront dès lundi et termineront le 15 juillet. Le chantier, divisé en cinq étapes, entraînera des perturbations de la circulation et des fermetures de routes durant ces trois semaines. La rue de la Brasserie, le giratoire de la route de Bâle, l’avenue de la Gare Nord et la route de Bâle Ouest sont les secteurs concernés par les travaux. Les lignes de bus 2 et 3 seront déviées et les arrêts du Théâtre du Jura et du Ticle seront supprimés durant toute la durée des travaux. L’accès aux piétons et aux cycles sera assuré.