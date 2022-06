Un soutien du Parlement pour le programme bâtiments 2022

Le Parlement jurassien veut un financement supplémentaire pour le programme d’assainissement énergétique des bâtiments en 2022. Le législatif a accepté ce mercredi matin deux motion qui demandent de débloquer un crédit en plus pour l’année en cours. Il s’est prononcé en ce sens par 41 voix contre 16 et 1 abstention. Les deux textes étaient portés par le député des Verts Ivan Godat et l’élu Vert’libéral Alain Beuret. Le fonds doté de 3,2 millions de francs a été rapidement épuisé et les deux élus demandaient qu’il soit réalimenté via une rallonge.

Le Gouvernement ne soutenait pas les deux motions. Le ministre de l’environnement David Eray a notamment relevé que le Parlement avait accepté, en décembre dernier, le budget 2022 alloué au programme bâtiments en sachant qu’il serait probablement insuffisant pour répondre à la hausse des demandes de subventions. Le Gouvernement a aussi indiqué que la situation financière du canton ne permettait pas d’augmenter sans limite le montant des soutiens publiques. David Eray s’étonne ainsi de la décision du Parlement. Il estime que « c’est le budget qui fait foi par rapport à des motions qui donnent des indications au Gouvernement ». L’exécutif va donc voir quelle suite il va donner à la décision du Parlement. David Eray s’explique plus en détails :