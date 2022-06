Le train du 50e anniversaire du 23 Juin est lancé

Le Jura se prépare déjà à célébrer les 50 ans du plébiscite du 23 juin 1974 qui a mené à la création du canton. Il a présenté ce jeudi, à deux ans pile de l’anniversaire, un concept baptisé « Jura 24 ». Le projet se matérialisera sous la forme d’une exposition qui aura lieu de mars à octobre 2024. Les gares CFF de Porrentruy, Delémont et Moutier ainsi que plusieurs gares CJ des Franches-Montagnes serviront de points d’ancrage au projet. Chaque site symbolisera une thématique en particulier. Porrentruy illustrera l’histoire de la création du Jura, Delémont le « génie jurassien », Moutier l’avenir et les Franches-Montagnes les aspects liés aux paysages.

Le concept a été réalisé en partenariat avec les CFF et les CJ et est parrainé par le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur. C’est d’ailleurs un des membres de l’institution, l’écrivain Bernard Comment qui en est à l’origine et qui a été nommé chef de projet. Bernard Comment a ainsi choisi la métaphore du train comme élément de liaison du concept. L’écrivain « salue la volonté du Gouvernement de marquer le coup pour les 50 ans du 23 juin 1974 » et estime qu’il est « très important que la jeunesse ne perde pas le fil de l’histoire. Bernard Comment note également qu’il a fallu « être un peu imaginatif » puisque le but était de « ne pas de dépenser trop d’argent » et de « travailler plutôt avec l’existant ». L’écrivain évoque l’image choisie, à savoir celle du train, pour le projet « Jura 24 » :