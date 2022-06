Après la pandémie, la fête !

Et quand arrive la fin de semaine, il faut courir partout… José Wicki, le patron de PSP Hygiène à Delémont qui loue de la vaisselle réutilisable, en sait quelque chose. « Le week-end dernier, on a eu 11 événements sur le Jura et le Jura bernois. Donc 11 endroits à aller livrer un vendredi… Cela représente une douzaine de palettes, à 20 caisses par palette et 400 à 500 unités par caisse ». Soit autour de 110'000 gobelets, assiettes et couverts qu’il a fallu livrer, puis emmener au lavage jusqu’à Yverdon.







6 gobelets par personne… contre 2,5 avant le Covid

Avant le Covid, José Wicki tablait sur deux gobelets et demi par personne. Le ratio a explosé cette année pour atteindre… six gobelets actuellement ! Même le grand brasseur Feldschlösschen ne parvient pas toujours à suivre. Son directeur régional, le Jurassien Gérald Terrier, reconnaît que l’entreprise ne peut pas accepter toutes les manifestations, obligée parfois de se tourner vers des partenaires lorsque le matériel, notamment les tireuses, vient à manquer. Autre problème, les professionnels enregistrent beaucoup de demandes en dernière minutes des organisateurs d’événements. « Il n’y a pas eu de fêtes pendant longtemps puis tout à coup les gens se disent qu’ils peuvent à nouveau bouger. Surtout, le travail a repris dans les entreprises et une ou deux semaines avant les patrons se disent : on pourrait faire un petit truc cet été. Malheureusement les stocks ne sont plus là », explique Denis Paratte tandis que son confrère José Wicki se démène aussi pour tenter de caser certaines commandes entre les lignes d’un agenda déjà plein à craquer.