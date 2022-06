La piscine de St-Imier va rouvrir le 1er juillet

Les baigneurs peuvent se réjouir à St-Imier. Une année après la fermeture du site pour cause de défaillance du système de chloration, le bassin sera rouvert au public le 1er juillet, ont confirmé vendredi les autorités. Le remplacement du système était la condition sine qua non à une réouverture de la piscine.





Des tests de qualité à effectuer

À l’heure actuelle, les premiers tests sur la qualité de l’eau ont débuté et le système provisoire de chloration semble fonctionner comme l’explique Olivier Zimmermann, responsable des bâtiments et des infrastructures sportives pour la ville de St-Imier. « On avait quand même certaines craintes que le système mis en place n'ait pas passé l’hiver correctement », avoue-t-il. Il ne cache pas non plus qu’en cas de problème durant la saison, les responsables n’hésiteront pas « à fermer le site ».