René Prêtre : « Aller là où votre cœur vous porte »

Il a réalisé des milliers d’opérations sur des cœurs « pas plus gros qu’une prune », comme il dit... Après 40 ans de carrière, le Jurassien René Prêtre prendra sa retraite le mois prochain. A 65 ans, le chef du service de chirurgie cardiaque au CHUV donne ce vendredi une leçon d’adieu à Lausanne. A l’heure d’évoquer ses souvenirs, René Prêtre, enfant de Boncourt, est notamment revenu sur son titre de « Suisse de l’année 2009 ». « C’était un énorme impact. Il y a eu une fierté extraordinaire. Dans le Jura ça a été particulièrement fort », raconte René Prêtre. Une cérémonie avait en effet réuni 700 personnes à Boncourt. René Prêtre a aussi reçu le Prix des arts, des lettres et des sciences de la République et Canton du Jura.