Une action « Contes » pour valoriser la richesse des différences

Durant tout l’après-midi, des activités gratuites seront proposées. Les enfants pourront écouter les histoires du conteur ivoirien Zoko Zoko et déguster desspécialités culinaires de différents pays préparées par les femmes migrantes de l’association CAFF. Cette rencontre s’inscrit dans le projet Kululeko qui vise à sensibiliser les enfants et les jeunes aux discriminations et au racisme.