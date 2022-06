Angela fait entendre la voix des enfants de détenus

Elle ressemble aux jeunes filles de son âge : yeux clairs derrière de grandes lunettes à la mode, sourire mutin… mais quand on s’adresse à elle, Angela Froidevaux, douze ans, fait preuve d’une grande maturité. Sans doute liée à son histoire. Alors qu’elle n’était qu’un bambin, son papa est incarcéré. La fillette grandit en se figurant une figure paternelle : « Je me demandais comment il était, quelle couleur de cheveux il avait… Ces petites questions bêtes que personne ne se pose, parce que tout le monde voit ses parents ! » Les anniversaires passent, les bougies sont soufflées sans papa pour l’y aider, Angela grandit… Et puis son père sort de prison, elle a six ans : « C’est comme si une partie de moi était revenue. » Le retour est de courte durée, son papa est à nouveau incarcéré pour plusieurs années. Viennent la colère, la tristesse, le harcèlement… mais aussi le bonheur des retrouvailles, lors des jours de visite, et les espoirs.