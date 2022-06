Belle édition et retour à la normale pour le slowUp Jura

Le départ a été donné à 9h à la Place de la gare à Delémont, en présence de plusieurs personnalités politiques et la spécialiste de course à pied Odile Spycher. Plusieurs stands et animations étaient disséminés à divers endroits clefs du parcours. 200 personnes s'étaient engagées pour assurer la sécurité, à savoir des bénévoles, des policiers, des pompiers et des samaritains. La 13e édition de cet événement est d'ores et déjà fixée au dimanche 24 juin 2023. Quant à la saison actuelle, elle se poursuit avec les rendez-vous de la Vallée de Joux (3 juillet) et du Valais (31 juillet). /cto