Les Aidjolats disent adieu à la scène

« C’est le patron de l’Hôtel du bœuf à Courgenay qui nous a lancés en 1965 », explique André Rossé. Mariages, bals, fêtes de village, les Aidjolats ont alors fait danser des centaines de Jurassiens. « A l’époque, les gens sortaient et s’amusaient, ils savaient danser ! », se souvient le membre fondateur de l’orchestre ajoulot. « Aujourd’hui, les jeunes n’attendent plus les Aidjolats, le monde musical a changé. On ne réussit pas à absorber cette génération », admet André Rossé, qui précise encore que le groupe prend sa retraite pour des raisons de santé et de vieillesse.





Beaucoup de beaux souvenirs

Les quatre musiciens gardent d’excellents souvenirs : « On a eu la chance de beaucoup voyager, on était partenaires d’un groupe de croisières qui nous a menés jusqu’en Amérique du Sud, dans des îles, le long de plusieurs fleuves. » Sur certains bateaux, plusieurs centaines de personnes ont applaudi les Aidjolats, qui s’occupaient des soirées dansantes : « On a vécu plein de belles aventures grâce au public, à qui on dit merci ! Et merci aussi à nos femmes, qui ont accepté qu’on soit si peu présents à la maison », ajoute André Rossé dans un rire. Si les Aidjolats quittent le monde musical, ils assurent qu’ils continueront à se voir : « Nous boirons des coups… tous ceux qu’on n’a pas pu boire pendant nos concerts », plaisante André Rossé. /cto