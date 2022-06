Des déménagements pour l’administration cantonale

Plusieurs unités de l’administration cantonale jurassienne vont déménager. Le Gouvernement a validé le transfert de divers services dans le cadre de la stratégie immobilière de l’Etat. Le Département de la formation, de la culture et des sports, le Service de l’enseignement, le Service de la formation postobligatoire et la déléguée à l’égalité déménageront avant la fin février 2023 au troisième étage du campus Strate-J, à Delémont. Le Département de l’environnement et le Service du développement territorial vont quitter le bâtiment de la rue des Moulins 2 – qui a été vendu – pour aller à Morépont 2 en juin 2023, à la place des unités précédentes.

Concernant le Service des infrastructures, l’objectif vise à un regroupement pour optimiser son fonctionnement et améliorer la collaboration. La Section des constructions routières qui se trouve actuellement à la rue Saint-Maurice 7b va ainsi faire ses cartons pour se déplacer à la rue du 23-Juin 2 dans des locaux occupés en partie par la Section des bâtiments et domaines. /comm-fco